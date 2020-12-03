Тбилиси, , 14:17 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на совещании 3 ноября заявил о важности участия членов оппозиционных партий, которые в ходе прошедших парламентских выборов получили право стать депутатами, в обсуждении проекта бюджета страны на 2021 год. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

«Бюджет — это главный финансовый документ страны, который обсуждают в парламенте, и чрезвычайно важно, чтобы все политические силы, которым доверяют граждане Грузии, приняли участие в этих обсуждениях», — сказал Гахария.

Он отметил, что обсуждение проекта бюджета на будущий год пройдет до Нового года.

Как сообщало ИА REGNUM, в оппозиционных партиях Грузии не признали итоги парламентских выборов, их члены отказались входить в парламент и начали проводить акции протеста.