Минск, , 14:10 — REGNUM Протесты в Белоруссии координируют более 1 тыс. Telegram-каналов, заявил 3 декабря замглавы администрации президента республики Андрей Кунцевич.

По его словам, мониторинг информационного пространства свидетельствует о большой вовлеченности граждан в различные интернет-сообщества деструктивного характера.

«К примеру, более 1 тыс. Telegram-каналов созданы специально для координации протестного движения на уровне дворовых и районных территорий, а также крупных предприятий», — цитирует его БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске и многих других городах Белоруссии с августа проходят протестные выступления с требованиями новых честных президентских выборов, прекращения полицейского террора и освобождения политзаключённых.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что волнения, которые начались в Белоруссии после выборов президента страны, беспокоят российские власти, однако последние удовлетворены тем, что число участников акций снижается.

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