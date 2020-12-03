Варшава, , 14:10 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью для Polskie Radio заявил, что политика в Евросоюзе всё четче сигнализирует о его движении к федерализации и созданию единого государства.

«То, что Брюссель начинает продвигать свои ценности и нормы на всей территории Европы — говорит о том, что предпринимаются попытки федерализации Евросоюза. Она должна привести к тому, что это будет одно государство, а не союз государств. Центр власти в этом государстве будет передан от национальных правительств органам ЕС. Мы не согласны с этим», — заявил Рау.

Глава польской дипломатии напомнил, что в соответствии с договорами ЕС, объединение представляет собой равноправный союз разных государств, приверженных демократическому устройству и сотрудничающих в рамках законов. «Но сегодня в ЕС продвигаются альтернативные решения, которые могут привести к замене демократической воли, содержащейся в договорах, на автократическую волю органов ЕС. Они все больше предоставляют себе расширенные полномочия, чтобы препятствовать реформам и реализации политических программ, за которые демократическим путем проголосовали наши граждане», — подчеркнул министр.

Напомним, кризис в отношениях Брюсселя и Варшавы начался вокруг бюджета ЕС на 2021−2027 годы. Так, в документе оказались связаны распределение средств ЕС между странами-членами с состоянием верховенства права в каждой из них. В связи с этим, 16 ноября Польша официально наложила вето на проект бюджета: правительство республики воспринимает новые правила как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран.