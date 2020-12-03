Баку, , 14:06 — REGNUM Общее количество погибших во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана составило 2783 военнослужащих. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба азербайджанского министерства обороны.

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«Погибли 2 783 военнослужащих вооруженных сил Азербайджана», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение о выплате семьям погибших в ходе военных действий в Нагорном Карабахе военнослужащих по $10 тыс. приняло правительство Армении.