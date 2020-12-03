Джакарта, , 14:02 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди вызвала посла Великобритании в Джакарте Оуэна Дженкинса по поводу провозглашения независимости индонезийской провинции Папуа, сообщает CNN Indonesia.

Издание отмечает, что посла вызвали в МИД Индонезии после того, как лидер сепаратистов Бенни Венда, находящийся в настоящее время в Великобритании, провозгласил независимость провинции Папуа и объявил себя временным президентом.

В заявлении Бенни Венда заявил, что создаст собственную конституцию и не подчинится индонезийскому правительству.

Напомним, ярый сторонник независимости Папуа от Индонезии Бенни Венда был задержан за участие в демонстрации за независимость Папуа в 2002 году. Однако он сбежал из тюрьмы и с 2003 года проживает в Великобритании. Власти Индонезии неоднократно обращались к британскому правительству с просьбой помочь арестовать Бенни Венда. Известно также, что в 2019 году Великобритания отказалась раскрывать гражданство Бенни Венда.

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