Пхеньян, , 14:04 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравления с Днём провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) президенту Лаоса Буннянг Ворачиту, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Журналисты отмечают, что Северокорейский лидер поздравил правительство Лаоса и народ с Днём провозглашения республики и послал им «горячее поздравление».

"Пользуясь этим случаем, выражаю уверенность в том, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между нашими двумя странами будут непрерывно укрепляться и развиваться», — цитирует его ЦТАК.

Напомним, что Лаосская Народно-Демократическая Республика (ЛНДР) была провозглашена 2 декабря 1975 года на Национальном конгрессе народных представителей.