Екатеринбург, , 14:00 — REGNUM Информацией о заражении спикера Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной в представительном органе власти не обладают. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM источник в Заксобрании.

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Ранее в местных СМИ сообщили, что у Бабушкиной, возможно, выявили вирус SARS-CoV-2.

Источник в представительном органе уточнил, что председатель находится в отпуске. Сведениями о её возможном заражении или госпитализации в Заксобрании не располагают.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин заболел COVID-19.

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