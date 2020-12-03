Афины , , 13:54 — REGNUM Продление ограничительных мер, действующих на всей территории Греции из-за коронавируса, до 6 часов утра понедельника, 14 декабря, анонсировал официальный представитель правительства этой страны Стелиос Пецас во время брифинга. Об этом сообщает 3 декабря AMNA.

По словам Пецаса, наблюдается стабилизация числа случаев заражения, но более медленными темпами, чем ожидалось. Петсас также упомянул вакцину о, заявив, что по всей Греции будет 1018 центров вакцинации, а цель — вакцинировать почти 2 миллиона греков каждый месяц. Он отметил, что с понедельника, 7 декабря, откроются сезонные магазины.

Официальный представитель правительства отметил, что «в последние дни национальный фронт, который сформировался с первого момента пандемии, подвергается атаке безосновательными обвинениями, которые основываются на теориях заговора».