Пекин, , 13:53 — REGNUM Власти Китая придают большое значение стратегическим отношениям с Россией, заявила 3 декабря официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, Пекин и Москва поддерживают друг друга в борьбе с эпидемией, а «политическое взаимодоверие продолжает укрепляться».

«Мы придаем большое значение отношениям стратегического взаимодействия с Россией», — сказала она на брифинге, добавив, что у обеих стран «есть твердое политическое желание продолжать укреплять стратегическое взаимодействие и контакты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече глав правительств России и Китая заявил, что Пекин видит значительный потенциал во взаимной торговле с Москвой. Он отметил, что в период пандемии объём торговли между двумя странами сократился незначительно.

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