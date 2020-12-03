Брюссель, , 13:48 — REGNUM Новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назначена представитель Германии Хельга Мария Шмид. Об этом 3 декабря заявил действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама в ходе своего выступления на открытии заседания совета министров данной организации.

«Я рад, что у нас все подготовлено для назначения новых руководителей. Генеральный секретарь — Хельга Шмид, директор БДИПЧ — Маттео Мекаччи, представитель по вопросам свободы СМИ — Тереза Рибейру, верховный комиссар по делам национальных меньшинств — Кайрат Абдрахманов», — сказал он.

Кроме того, Рама указал, что ОБСЕ необходимо грамотное руководство, так как важно вести укрепление доверия внутри организации для того, чтобы последняя вышло на качественно иной уровень, а также была привержена принципам, на которых ее основали, а «не стала еще одной площадкой, где разыгрывается постоянный конфликт — ЕС с одной стороны, Россия и не только — с другой».

Помимо этого, премьер-министр Албании призвал членов ОБСЕ помогать новому руководству организации в выполнении ими своих обязанностей.

2 декабря газета Presse сообщила, что новым генсеком ОБСЕ будет Хельга Шмид из Германии, в настоящее время являющаяся главой Европейской службы внешних связей.