Варшава, , 13:40 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер в интервью для Polskie Radio заявил, что в стране готовы начать вакцинацию местных жителей «быстро и без бюрократии».

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«Сразу после поставок первых партий вакцины мы будем готовы незамедлительно начать вакцинацию. Только так мы сможем как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Лишних бюрократических процедур для этого не требует, мы не будем ждать», — отметил Мюллер.

Представитель правительства также подчеркнул, что власти постараются привить как можно больше граждан. «Уже сейчас необходимо работать с обществом, рассказывать всем, что вакцина является эффективным способом сократить передачу вируса между людьми и обезопасить всех нас. Необходимо широко освещать ту пользу, которую она принесет», — заявил он.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска считает, что благодаря вакцинации жители Польши должны к лету 2021 года приобрести «коллективный иммунитет» к COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что наиболее вероятным периодом появления в Польше вакцин от COVID-19 является конец января — начало февраля 2021 года. В ноябре Европейская комиссия одобрила соглашение с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer о закупке до 300 миллионов доз вакцины от COVID-19. Именно их продукция подлежит распространению в странах Евросоюза, в том числе в Польше.