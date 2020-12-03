Нур-Султан, , 13:37 — REGNUM Правительство Казахстана разрешило жителям республики вывешивать флаг на балконах и жилых зданиях. Это следует из соответствующего постановления правительства, опубликованного на сайте «Юрист».

Согласно поправкам в постановление об использовании государственного флага, герба и их изображений, физические и юридические лица могут вывешивать флаг для выражения патриотических чувств, а также «казахстанской идентичности».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение депутатов парламента о более широком использовании государственной символики, в том числе флага.

В Казахстане также прошел флэшмоб «Я горжусь своим флагом». Акция стала ответом на британский фильм «Борат-2». В МИД заявили, что фильм насмехается над народом и государственными символами Казахстана.

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