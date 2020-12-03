Берлин, , 13:37 — REGNUM Польша продолжит брать ЕС шантажом, отмечает депутат Госдумы РФ, директор Института РУССТРАТ Елена Панина, комментируя для ИА REGNUM ситуацию с блокированием принятия бюджета Евросоюза.

Польша jamajkamusic

Напомним, накануне Польша и Венгрия, недовольные возложенной на них обязанностью принимать в своей стране беженцев с Ближнего Востока, наложили вето на принятие бюджета Евросоюза. Несмотря на громкие заявления политиков двух стран о том, что они не допустят мигрантов на своей земле, всё это сводилось лишь к вопросу о цене согласия. Ангела Меркель заявила о готовности сделать уступки.

«Несмотря на попытку бунта голландцев, которые обещали аннулировать в суде вето Польши и Венгрии, ЕС капитулировал. Надо учитывать, что Германия сейчас является председателем в Европейском союзе, а потому слова канцлерин можно расценивать как позицию всего ЕС или его правящего верха», — отметила Панина.

Берлин уговорил Нидерланды не «раскачивать лодку» и не ставить под угрозу целостность Евросоюза.

«Капитулировав перед беспринципной наглостью Варшавы, Германия открыла «ящик Пандоры». Польша убедилась, что шантаж работает и вполне успешно. Можно не сомневаться, что успешно апробированный метод будет использоваться и в дальнейшем.

Становится интересным, как быстро уровень польской наглости достигнет отметки, когда остальным членам ЕС идея его покинуть покажется не такой уж и плохой?» — резюмировала Елена Панина.