Вашингтон, , 13:40 — REGNUM В период смены власти в США в КНДР могут вести подготовку каких-либо военных провокаций. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление председателя Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США генерала Марка Милли.

Данное заявление было обнародовано 2 декабря в ходе видеоконференции, организованной Брукингским институтом.

Ссылаясь на опыт прошлых лет, Милли подчеркнул, что подобное случалось и ранее. Глава Объединённого комитета начальников штабов США отметил, что в настоящее время Северная Корея сталкивается с рядом внутренних проблем, что также увеличивает вероятность провокаций.

Тем не менее, он акцентировал внимание на том, что Вашингтон обладает достаточными силами, чтобы справиться с любыми угрозами, а также подчеркнул, что в США внимательно следят за ситуацией на Корейском полуострове.

Упоминая военный альянс с Южной Кореей генерал отметил его важность и крепость, а также назвал южнокорейскую армию — одной из лучших в мире.