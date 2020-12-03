Тбилиси, , 13:36 — REGNUM Лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе не собирается налаживать отношения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, но и не будет проявлять к нему агрессии. Об этом, как передает 3 декабря агентство Report, Бурджанадзе рассказала в беседе с журналистами.

«Я не собираюсь восстанавливать отношения с Саакашвили, но если он мне встретится на улице, я его не буду бить палкой. Это не мой стиль», — сказала председатель «Единой Грузии».

Она также отметила, что выступает против того, чтобы Саакашвили стал премьер-министром Грузии, хотя, признаёт популярность его партии «Единое национальное движение» в стране.

«У Саакашвили есть партия, которую поддерживает большая часть населения, поэтому, естественно, я не собираюсь игнорировать эту часть населения и его партию», — заявила Бурджанадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам парламентских выборов в Грузии, по данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» набрала 48% голосов, а партия Саакашвили — 27%. Тем не менее в оппозиции заявили, что выборы были «сфальсифицированы», и «Мечта» якобы проиграла эти выборы.