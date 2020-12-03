Москва, , 13:34 — REGNUM Соболезнования по поводу кончины бывшего президента Франции Валери Жискара д'Эстена направил действующему главе французского государства Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин. Текст его сообщения 3 декабря обнародован на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего президента Французской Республики Валери Жискар д'Эстена», — говорится в сообщении и добавляется, что с именем покойного было связано много важных события новейшей французской истории, и «он по праву считался патриархом европейской политики».

Кроме этого, российский лидер отметил, что д'Эстен являлся ветераном наиболее кровопролитной в истории человечества войны, а потому хорошо понимал ценность человеческой жизни и всегда выступал за упрочение мира и безопасности на международном уровне.

«На посту главы государства и в последующие годы он многое сделал для развития конструктивных отношений между нашими государствами, для расширения российско-французского диалога и партнерского взаимодействия. Память о нем навсегда останется в сердцах россиян», — также говорится в сообщении.

Также президент РФ попросил передать родным и близким д'Эстена и всем жителям Франции слова искреннего сочувствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Жискар д'Эстен, который находился на посту президента Франции с 1974 по 1981 год, скончался 2 декабря в возрасте 94 лет.