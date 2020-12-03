Москва, , 13:29 — REGNUM

Украина проигнорировала обсуждение донбасского вопроса в ООН, поскольку получила на это от Запада карт-бланш, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в четверг, 3 декабря.

Как сообщалось ранее, представители Украины, а также ряда западных стран отказались от участия в неформальном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Донбассе, на которое были приглашены представители ДНР и ЛНР.

« В ыступление представителей республик Донбасса в ООН — это весомая победа дипломатии России. Но весома она не потому, что уникальна. Привлечение всех реальных сторон конфликта к урегулированию — это азбука конфликтологии. И если для нас является победой соблюдение Западом азбуки — это плохо.

Отсутствие Украины на этом обсуждении — вот главное. Запад много раз продемонстрировал другой стандарт урегулирования. Именно он породил в том числе такие государственные образования, для которых независимость стала только продолжением войны всех против всех. Например, Южный Судан. Именно Запад создал Восточный Тимор, Эритрею, и никто чихнуть не смел.