Варшава, , 13:27 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, в ходе которого сравнил сегодняшнее положение Евросоюза с «браком, который находится в стадии кризиса».

«ЕС сегодня можно сравнить с браком, который находится в состоянии кризиса. Сообщество надломил финансовый кризис, затем начало усиливаться неравенство между странами. Потом нас покинула Великобритания. Сегодня Брюссель не может договориться с Венгрией и Польшей. Пора спросить себя: что пошло не так? Разве часть вины за это не лежит на Брюсселе? Разве евро не ведет к еще большим расколам? Действительно ли единая валюта полезна, например, для Италии, которая находится в экономическом застое более 20 лет?», — спросил Моравецкий.

Также польский премьер-министр сравнил Евросоюз с Советским Союзом в связи с тем, что первый всё больше начинает «идеологизироваться и политизироваться». «Наш общий рынок — это огромная ценность. И для Германии, и для Польши. И это главное достижение единой Европы. Но даже на этом поприще нам предстоит еще много работы. Так зачем сейчас начинать идеологизировать нашу интеграцию и создавать проблемы на пустом месте? В Польше мы очень хорошо знаем, что такое политизация и идеологизация международных союзов. Как работала советская блочная система? Нет четких правил. Решения принимались в далеком Центральном Комитете в Москве. Этим решениям потом подчинялись все социалистические государства. Это была экономическая эксплуатация, де-факто неоколониализм, номинальная демократия, при которой нация не могла жить в соответствии со своими ценностями. И сегодня к похожему может прийти Брюссель, где хотят контролировать и продвигать свои ценности другим народам», — заявил он.

Напомним, кризис в отношениях Брюсселя и Варшавы начался вокруг бюджета ЕС на 2021−2027 годы. Так, в документе оказались связаны распределение средств ЕС между странами-членами с состоянием верховенства права в каждой из них. В связи с этим, 16 ноября Польша официально наложила вето на проект бюджета: правительство республики воспринимает новые правила как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран.