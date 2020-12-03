Москва, , 13:19 — REGNUM С финалистами конкурса «Добровольцы России — 2020» намерен пообщаться 5 декабря в формате видеосвязи президент России Владимир Путин. Об этом 3 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Планирует, действительно», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос и добавил, что в настоящее время проходит финал конкурса «Добровольцы России — 2020».

«Как раз мы ожидаем, что президент встретится в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами этого конкурса», — также уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Кроме того, он отметил, что данное мероприятие должно состоятся в середине дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что 4 декабря президент России Владимир Путин проведет встречу с главой российского Сбербанка Германом Грефом.