Тбилиси, , 13:12 — REGNUM Благодаря программе масштабного тестирования населения Грузии на коронавирус жители страны получат возможность пройти исследование на SARS-CoV-2 бесплатно. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 3 декабря заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

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«Граждане будут иметь возможность сделать тест за счет государства, каждый день будет проводиться 20 тысяч тестов», — сказал глава грузинского правительства.

Он добавил, что программа масштабного тестирования на коронавирус позволит быстрее выявлять случаи заражения. По мнению Гахарии, это будет способствовать тому, чтобы в Грузии отменили карантинные ограничения, и жители страны к началу февраля смогут вернуться к «полноценной жизни».

Напомним, программа масштабного тестирования населения на коронавирус в Грузии начала действовать 2 декабря. Ее планируется проводить на протяжении двух месяцев.

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