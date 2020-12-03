Луганск, , 13:08 — REGNUM Своим отказом от участия в обсуждении ситуации на Украине во время неформальной встречи Совбеза ООН с представителями республик Донбасса, Германия и Франция оказали поддержку позиции Киева. Об этом 3 декабря заявил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.

«Франция и Германия своим отказом участвовать в диалоге себя откровенно скомпрометировали», — приводит его слова РИА Новости.

Также Мирошник подчеркнул, что от Берлина и Парижа не требовали поддержки республик Донбасса, а просили только выслушать позицию последних и в результате этого, по мнению представителя ЛНР, Германия и Франция стали «формальными посредниками» в данном вопросе.

«Они отказались от диалога со второй стороной конфликта, следовательно, уже не посередине, а только с одной стороны… Со стороны Киева», — подчеркнул он.

Кроме того, Мирошник отметил, что данная ситуация, как он считает, делает новую встречу в «нормандском формате», в котором представлены Германия и Франция, «все более иллюзорной», а способность данных стран давать оценку ситуации в Донбассе становится «все менее адекватной».

«Германия как непостоянный член Совбеза очень скоро его покинет, а вот Франция останется, и в ситуации, когда ей нужна будет поддержка в аналогичных условиях, она ее вряд ли от России получит. Стоила ли того эта ставка, (президенту Франции Эммануэлю) Макрону, надеюсь, виднее», — также указал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что свыше 13 тысяч человек на территории Донбасса погибли и порядка 30 тысяч получили ранения в ходе конфликта.