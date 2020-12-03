Тегеран, , 13:14 — REGNUM Политические элиты Ирана могут позволить правительству дальше добиваться активизации ядерной деятельности страны. К этому их призвал иранский президент Хасан Рухани, комментируя соответствующий закон 3 декабря в эфире национального телевидения.

Ранее иранский парламент одобрил документ «Стратегическая мера по отмене санкций». Специальный орган — Совет стражей конституции — придал ему силу закона после проверки на соответствие конституции и исламскому праву.

Рухани призвал к тому, чтобы правительство и дальше работало в этом направлении, используя более чем двадцатилетний опыт. Иранские дипломаты не раз побеждали США в ООН, напомнил он, они знают, что нужно делать.

Президент призвал судебную и законодательную власть, армию объединиться и пообещал «целовать руки» за помощь народу Ирана.

Согласно закону, правительство откажется от дополнительного протокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если за два месяца с момента «вступления в силу» стороны сделки его не выполнят. Предполагается также увеличить мощности по обогащению урана, «оптимизировать» тяжеловодный реактор в Араке и построить ещё один реактор для выработки радиоизотопов для медицины.

Подготовку постановления ускорили на фоне убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Правительство сначала выступило против законопроекта, который предложил парламент с оппозиционным президенту большинством.

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