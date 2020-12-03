Москва, , 13:02 — REGNUM Отставка Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» является элементом ротационного процесса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Анатолий Борисович достаточно давно возглавляет «Роснано», он создавал «Роснано». Здесь, скорее, речь идет о естественном ротационном процессе», — сказал Песков.

При этом он отметил, что в Кремле не знают о планах по дальнейшему трудоустройству Чубайса.

Песков напомнил о позиции президента РФ Владимира Путина относительно работы Чубайса на своём посту: «Он [Путин] назвал «Роснано» очень важной структурой. И давайте не забывать, что именно Чубайс стоял у истоков этой компании».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анатолий Чубайс заявил, что 3 декабря станет его последним днём работы на посту главы «Роснано».