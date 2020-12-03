Москва, , 12:59 — REGNUM Встречу с главой российского Сбербанка Германом Грефом проведет 4 декабря президент России Владимир Путин. Об этом 3 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в пятницу, 4 декабря, глава Российского государства будет выступать на первом пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

«Также будет отдельное общение с Грефом у президента», — добавил он.

При этом ранее в пресс-службе Сбербанка сообщили, что банк намерен представить на данной конференции свои новейшие разработки в области искусственного интеллекта, включая те, которые не показывал ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления российским юристам в связи с их профессиональным праздником направил президент России Владимир Путин.