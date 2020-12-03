Кишинёв, , 12:56 — REGNUM В Молдавии депутаты от партий «Действие и солидарность» и «Платформа «Достоинство и правда» заблокировали трибуну в парламенте, требуя убрать из повестки рассмотрение проектов, в отношении которых между депутатами возникли разногласия. Об этом 3 декабря сообщает РИА Новости.

Отмечается, что депутаты настаивали, чтобы из повестки дня парламента были исключены вопросы в том числе о статусе русского языка и о внесении поправок в Кодекс о телевидении и радиовещании.

Депутаты аргументировали это тем, что законопроекты нуждаются в доработке. Кроме того, в настоящее время нужно думать о «более важных вещах».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 декабря, около тысячи человек пришли на акцию протеста к зданию парламента Молдавии в Кишинёве.

Манифестанты перекрыли движение на главном проспекте Кишинёва, в руках они держат транспаранты. Люди выкрикивают лозунги, призывая к отставке правительства и досрочным выборам в парламент.

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