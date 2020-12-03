Киев, , 12:54 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что на новогодние праздники у Святого Николая (после декоммунизации этот персонаж заменил деда Мороза, объявленного на Украине вне закона — ред.) «пощады просить» точно не будет.

Об этом он сказал в интервью изданию «Корреспондент», материал опубликован вечером 2 декабря.

«Я делал и делаю все возможное как премьер, поэтому могу честно смотреть в глаза своей жене, детям и всем украинцам. Год действительно был сложным. Мы пережили пандемию, наводнение, засуху, пожары, экономический кризис. Конечно, хочется, чтобы все неприятности пошли на спад», — заявил Шмыгаль.

Он выразил мнение, что украинские власти с вызовами 2020 г. справлялись «весьма достойно».

«У нас в стране очень ответственные люди, которые в кризисные моменты собираются и действуют слаженно, эффективно и профессионально», — подчеркнул премьер.

Он также добавил, что не верит в чудеса, поэтому просить святого Николая о чудесах не будет, но верит «в ответственность людей».

Своим главным достижением Шмыгаль считает «продолжение реформ»: реформа децентрализации завершена проведением местных выборов, и уже в следующем году Украина получит совсем другое административно-территориальное устройство; а также реформа медицины — «сейчас сфера здравоохранения становится сильнее аналогично тому, как крепчала украинская армия, когда начались военные действия на востоке».