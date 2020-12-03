Подгорица, , 12:49 — REGNUM Депутаты парламента Черногории 3 декабря продолжат обсуждение программы и состава правительства, предложенного новым премьер-министром Здравко Кривокапичем.

Было объявлено, что парламент начнет прения в 11:00, а продлятся они до 19:00. После того, как 2 декабря премьер-министр представил свою программу, последовали многочисленные критические замечания как со стороны оппозиционных депутатов, так и со стороны членов парламентского большинства.

Хотя депутаты от коалиции «За будущее Черногории» во главе с Кривокапичем четко заявили о своих возражениях против выступления премьер-министра и кадрового состава, «Мир — наша нация» и «Черное на белое» заявили, что поддержат новое правительство.

Во время вчерашнего заседания глава «Движения за перемены» и один из лидеров Демократического фронта Небойша Медоевич отреагировал наиболее резко. Медоевич сказал, что премьер-министр неопытен и непрофессионален, и что он работает под влиянием теневых правителей

Глава парламентского клуба DF Славен Радунович сказал, что новое правительство было правительством компромисса, и «это единственный способ проголосовать».

Драган Иванович, глава парламентского клуба Социалистической народной партии, отметил, что он поддержит правительство, осознавая тот факт, что оно формируется в очень трудное время для Черногории.

Депутат-демократ Борис Богданович заявил, что правительство, оппозиция и граждане несут ответственность за мирную передачу власти.

С другой стороны, оппозиционные депутаты заявили, что не будут голосовать за правительство, которое они назвали «античерногорским, теократическим, апостольским, дискриминационным».