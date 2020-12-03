Белград, , 12:47 — REGNUM Изменения в администрации США не повлияют на реализацию Вашингтонского соглашения, подписанного между Белградом и Приштиной в сентябре этого года. Об этом заявил посол США в Сербии Энтони Годфри, который 2 декабря встретился с председателем комитета по внешнеполитическим делам сербского парламента Жарко Обрадовичем.

Годфри подчеркнул, что США заинтересованы во вступлении Сербии в Евросоюз. По его словам, это поспособствовало бы как укреплению региональной стабильности, так и процветанию и экономическому росту страны.

Обрадович со своей стороны отметил, что для Сербии очень важно иметь в лице США друга и союзника.

Сербский парламентарий также указал на важность Вашингтонского соглашения, которое поможет укреплению регионального и экономического сотрудничества, а также развитию диалога между Белградом и Приштиной.

Напомним, что в сентябре в Белом доме при посредничестве президента США Дональда Трампа президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр сепаратистского Косово Авдулла Хоти подписали соглашение о «нормализации экономических отношений». Соглашение содержит ряд пунктов, касающихся участия США в реализации инфраструктурных проектов в Балканском регионе.

Читайте также: Сербия стала инструментом игры США против России и Китая