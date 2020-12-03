Подгорица, , 12:43 — REGNUM Новые власти Черногории пойдут по пути улучшения отношений с Сербией. Такое мнение высказал черногорский дипломат, бывший министр иностранных дел Бранко Луковац.

При этом он отметил, что новое правительство сохранит приверженность приоритетам внешней политики Черногории — членству в НАТО и пути в Европейский союз.

Он также говорит, что Черногория, вне зависимости от высылки сербского посла, может быть примером добрососедских отношений в регионе.

«Что касается Сербии, я считаю, что с новым правительством наступит фаза, когда эти отношения будут каким-то образом укреплены, когда эти вопросы будут решены, и что будет период улучшения и преодоления тех недоразумений, которые сейчас существуют», — сказал Луковач.

Он интерпретирует решение Сербии не высылать черногорского посла как попытку дать новому правительству Черногории шанс.

Что касается стремления Черногории в ЕС, он полагает, что этот путь останется приоритетным.

«В соглашении лидеры коалиций четко заявили о своей приверженности приоритетам внешней политики, то есть членству в НАТО, ЕС, а также выполнению всех других обязательств по международным соглашениям, которые есть у Черногории. Я не думаю, что у нас есть какие-либо намеки на то, что они могут отклониться от того, что было опубликовано», — сказал Луковац.