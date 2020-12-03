Москва, , 12:41 — REGNUM Анатолий Чубайс осознанно превратил государственную корпорацию в акционерное общество, но результата он не показал, а на посту главы «Роснано» проявлял демонстративное презрение к общественному мнению, государству и рынку, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в четверг, 3 декабря.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин предложил первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что встреч президента с Чубайсом проводить не планируется. В ноябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в процессе интеграции институтов развития «Роснано» войдет в состав инвестблока на основе ВЭБ.РФ.

«Чубайс пользуется репутацией опытного менеджера, но он всегда демонстративно плевал на общественное мнение. Эта его манера вести дела наконец получила результат.

Еще Дмитрий Медведев отмечал, что 40% выделенных на нацпроекты средств не используются. А Михаил Мишустин, когда поставил задачу интегрировать институты развития, мог бы спросить в том числе и о ситуации в «Сколково». Проектов там много, но особенно замечательных среди них нет.

Убытки и потраченные средства — это характерный стиль Чубайса. Он осознанно превратил государственную корпорацию в акционерное общество, то есть коммерческую организацию. Но результата он не показал. Любой менее олигархический руководитель АО на свободном рынке, за который выступает Чубайс, не сидел бы на своем посту 12 лет, а был бы изгнан и привлечен к ответственности.

Яркий пример уровня «компетентности» Чубайса и его презрения как к общественному мнению, так и к тому, перед кем он отчитывался — к государству — это скандальный проект создания «ридера». Когда проект был представлен, заявленная цена была 500 долларов, хотя уже тогда на рынке были более дешевые аналоги. Чубайс проявлял демонстративное презрение и у рынку, и к конкуренции.

Уход Чубайса — это и громкое политическое событие. Чубайс и Сергей Иванов учредили климатический фонд, который должен был заниматься темой исполнения обязательств России в этой сфере.

Совсем недавно Сергей Иванов — монархист, поклонник гитлеровского коллаборациониста Маннергейма, вступивший в этом фонде в союз с Чубайсом — предложил отказаться от строительства моста на Сахалин. Аргументировал он свою позицию чисто коммерческими соображениями. Где же он был со своими коммерческими соображениями, когда надо было оценить работу Чубайса в «Роснано»? Здесь же, когда речь идет о стратегическом проекте, важном с точки зрения обороны и развития инфраструктуры, он применил чисто бухгалтерский подход.

Теперь олигархические позиции Сергея Иванова стали кратно более низкими, потому что его олигархический партнер Чубайс по крайней мере на время свои позиции потерял», — отметил Модест Колеров.