Тбилиси, , 12:43 — REGNUM Акции протеста возле здания парламента Грузии и министерства внутренних дел страны проводят 3 декабря в Тбилиси сторонники оппозиционных партий в знак поддержки задержанных в Батуми протестующих. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

По данным журналистов, участники обеих акций принесли с собой красные шары, надутые гелием. Протестующие заявляют, что в Батуми правоохранители задержали людей якобы за то, что те пришли к зданию правительства Аджарской Автономной Республики с шариками.

«Мы все очень хорошо знаем, что правительство ввело новый запрет и запретило людям запускать воздушные шары. Они должны знать, что, чем больше они запретят, тем больше людей выйдет», — сказал журналистам один их организаторов акции Георгий Ониани.

На протяжении двух прошедших дней в Батуми сотрудники полиции задержали нескольких протестующих, которые требовали встречи с председателем правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Активисты принесли с собой гелиевые шарики с надписью: «Торнике — раб».

Начальник полиции Батуми Котэ Ананиашвили заявил, что задержания не связаны с шариками.

Как сообщало ИА REGNUM, в оппозиционных партиях Грузии не признали итоги парламентских выборов, их члены отказались входить в парламент и начали проводить акции протеста. В Батуми протестная акция не прекращается с 8 ноября.

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