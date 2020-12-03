Бишкек, , 12:41 — REGNUM Только 14 претендентов на пост президента Киргизии внесли избирательный залог в размере 1 млн сомов (891 тысячи рублей) на депозитный счет Центральной избирательной комиссии.

Центризбирком отмечает, что в соответствии с киргизским законодательством, все желающие принять участие в президентских выборах кандидаты должны внести избирательный залог не позднее 3 декабря 2020 года, в противном случае они не смогут продолжить участие в предвыборной гонке.

ИА REGNUM напоминает, что выборы президента Киргизии назначены на 10 января 2021 года. Изначально о намерении принять в них участие заявили 65 претендентов, но впоследствии их количество сократилось до 45 человек.