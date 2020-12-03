Киев, , 12:40 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает заявления министра здравоохранения Максима Степанова о недостаточном финансировании потребностей украинской медицины «личной позицией».

Об этом 3 декабря заявил народный депутат Украины Александр Качура, который отметил, что данный вопрос обсуждался накануне вечером на заседании фракции «Слуга народа» при участии Шмыгаля.

Качура отметил, что глава правительства пообещал депутатам, что необходимое финансирование медицины, в том числе надбавки для медицинского персонала на 30%, в госбюджете-2021 будут учтены.

ИА REGNUM напоминает, что на брифинге 1 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что для полноценного функционирования медицины на Украине для отрасли необходимо предусмотреть в госбюджете-2021 финансирование на уровне 296 млрд грн (порядка $10−11 млрд), а заложено только 156,2 млрд грн, что приведет к критическим проблемам в отрасли.

2 декабря Степанов на брифинге заявил, что из-за недостаточного финансирования медицинской сферы Украина может остаться без квалифицированных врачей.

«Я не хочу никого пугать, но в один день мы можем просто проснуться в стране, из которой врачи уедут… Поедут в те страны, в которых ценят врача, медицинскую сестру, санитарку, в страны, в которых есть достойная заработная плата», — предупредил чиновник.