Варшава, , 12:39 — REGNUM Большой, но не военный вызов для Североатлантического альянса (НАТО) представляет собою Китай. Такое мнение 3 декабря высказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире Польского радио.

По словам Рау, недавно принявшего участие во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, «формулировки» о том, что коронавирус является китайским «биологическим оружием», в ходе данного мероприятия «не звучали часто».

«Тем не менее во время дискуссии подчеркивалось, что Китай, исходя из своей растущей мощи и ряда неконвенциональных шагов, в том числе в информационной сфере, представляет большой, хоть и не военный, вызов для союза», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 2 декабря в НАТО заявили, что Россия якобы проводит «политику давления и агрессивные действия», чем бросает вызов НАТО, которое продолжит считать Москву своей «главной военной угрозой».