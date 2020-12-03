Симферополь, , 12:37 — REGNUM Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о наращивании Россией военной мощи в Крыму является демагогическим приёмом, заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Главная цель подобных заявлений — оправдать наращивание присутствия сил альянса в регионе Черного моря, — написал Аксёнов на своей странице «ВКонтакте». — Это обычный демагогический прием — валить с больной головы на здоровую».

Глава Крыма подчеркнул, что мощь группировки Вооруженных сил РФ на полуострове соответствует существующим угрозам и является достаточной, чтобы надёжно обеспечить безопасность региона и его жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг по итогам второго дня заседаний глав МИД стран военного блока заявил, что «Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму и всё активнее развертывает силы в регионе Чёрного моря».

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