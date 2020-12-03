Баку, , 12:40 — REGNUM Юрисдикция Карабахского регионального управления минюста Азербайджана распространяется на город Степанакерт. Об этом замначальника главного контрольного управления ведомства Субхи Кязимов написал 3 декабря на странице минюста в Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

Он уточнил, что юрисдикция недавно созданного управления распространяется на Степанакерт, который в Азербайджане называют Ханкенди, а также на Шушинский, Зангиланский, Ходжавендский, Ходжалинский, Губадлинский, Лачинский, Агдамский, Джебраильский, Физулинский и Кельбаджарский районы.

Ранее власти Азербайджана учредили Карабахское региональное управление минюста для районов Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Баку после заключения соглашения о перемирии.

Читайте также: В Карабахе оценили присутствие российских миротворческих сил в регионе