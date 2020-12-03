Москва, , 12:19 — REGNUM Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что день 3 декабря стал последним днём его работы на должности. Соответствующее заявление Чубайс сделал в ходе заседания «Конгресса предприятий наноиндустрии».

Игорь Чубайс Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Для меня это последний «Конгресс предприятий наноиндустрии» и последний день работы в компании [«Роснано»]», — сказал Чубайс.

По его словам, представители Фонда инфраструктурных образовательных программ и все причастные к наноиндустрии лица «добросовестно выполнили миссию, которую на себя взвалили»: «Несомненно, что наноиндустрия создана. Это всё — важнейший результат».