Киев, , 12:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева новым генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром» (объединяет ряд государственных военных предприятий).

Соответствующий указ Зеленский подписал сегодня, 3 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

До этого назначения 41-летний Гусев занимал пост главы Херсонской облгосадминистрации, а также былзаместителем министра обороны Украины в 2014—2016 гг. В 2019 году Гусев собирался баллотироваться в Верховную раду по списку «Слуги народа», однако позже заявил, что его планы изменились.

Комментариев по поводу этого назначения ни от Зеленского, ни от Гусева в настоящий момент нет.

Предыдущим генеральным директором «Укроборонпрома» был Айварас Абромавичус, которого президент Украины уволил с этой должности 5 октября.