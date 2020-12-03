Сеул, , 12:19 — REGNUM С 3 по 5 декабря второй заместитель главы МИД Южной Кореи Ли Тхэ Хо посетит с официальным визитом Вьетнам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, в рамках зарубежной поездки южнокорейский дипломат примет участие в бизнес-форуме «Южная Корея — Меконг».

Известно, что за исключением Вьетнама и Южной Кореи, оставшиеся четыре страны, через которые протекает река Меконг (страны Меконга), примут участие в мероприятия по видеосвязи.

В рамках встречи с высокопоставленными лицами Вьетнама Ли Тхэ Хо обсудит сотрудничество в борьбе с коронавирусом и введение системы упрощённого въезда.