Москва, , 12:12 — REGNUM Законодательство в сфере иноагентов должно быть ужесточено. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря, об этом заявила член Общественной палаты Мария Бутина.

«Это мое личное мнение. Я полагаю (предложений законопроекта) недостаточно. Та же проблема с политической деятельностью. Я бы предложила сделать как в США — порядком исключения: любая деятельность за исключением религиозной, культурной и каждую рассматривать отдельно», — заявила Бутина в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности.

Она также предложила исключить из законопроекта нормы о финансировании.

«Что касается финансирования — на будущее. Я бы вопрос финансирования тоже исключила из закона, я понимаю, что будут возмущения, что жестко. Если человек по любой причине действует в интересах иностранного правительства — откуда мы знаем, может, у него счет за рубежом, мы не имеем доступа к этим данным, может быть, это счета в криптовалюте», — рассуждает Бутина.

«Полагаю, что со временем придется дополнительно ужесточения вводить», — сказала она.

В ходе обсуждения законопроекта она рассказала о регулировании деятельности иностранных агентов в США, где практически все иностранцы, получающие средства из-за рубежа считаются иностранными агентами за рядом исключений.

Предлагается распространить требования, применяемые в отношении НКО-иноагентов на деятельность физических лиц и незарегистрированных общественных объединений, которые участвуют в политической жизни России с использованием зарубежного финансирования.

Согласно поправкам, физлицо, включенное в список физических лиц, выполняющих функции иноагента, обязано указывать о наличии этого статуса в том числе при обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, образовательные организации.

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