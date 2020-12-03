Москва, , 12:00 — REGNUM Следующий, 2021 год, станет переломным для пандемии коронавируса, Госдума намерена возвращаться в очный формат коммуникаций в международных контактах, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Мы опять-таки, учитывая ситуацию, связанную с пандемией, считаем, что нам будет правильным постепенно возвращаться в прежний формат коммуникаций, и в этой связи на конец декабря у нас есть планы на поездку в Южную Корею», — сообщил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, накопились вопросы, которые надо обсуждать в двустороннем формате в режиме комиссии, которая должна рассмотреть совершенно конкретные вопросы экономического сотрудничества и межпарламентского взаимодействия.

На 2021 год запланированы ряд визитов.

«На следующий год мы обсуждаем поездки еще в ряд стран — это и Вьетнам, это и Сербия, Иран, Турция», — рассказал Володин.

Кроме того, по его словам, до конца 2020 года ожидается визит председателя парламента Ирана, на следующей неделе приедет председатель парламента Киргизии, а на прошлой неделе был председатель парламента Таджикистана.

«Поэтому международная повестка становится более насыщенной», — констатировал Володин.

«По общему мнению, мы постепенно возвращаемся в прежний формат. Это обнадёживает и, если хотите, вселяет надежду, что следующий год всё-таки в плане пандемии, он должен быть для нас… переломным, безусловно», — заявил спикер Госдумы.

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