Москва, , 11:57 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о поддержке президентского законопроекта о запрете двойного гражданства и вида на жительство для государственных и муниципальных служащих.

«В отношении и губернаторов, и депутатов такие же решения действуют, министров Российской Федерации, судей, работников прокуратуры. А что касается госслужащих муниципальных, такое решение мы будем обсуждать, исходя из законодательной инициативы нашего президента. Это крайне важно, чтобы те, кто работают на свою страну, в интересах своих граждан имели одно гражданство своей страны и не разменивались ни на какие виды на жительство и на гражданства других стран», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Государственный служащий, муниципальный служащий — это человек, который служит своей стране, он работает в интересах своего государства на государственной службе, муниципальной службе, подчеркнул Володин.

«Как вы представляете государственного служащего, муниципального служащего в роли человека с двойным гражданством или с видом на жительство, ведь при оформлении второго гражданства или вида на жительство человек должен дать клятву, присягу другой стране, другому государству, причём защищать интересы этой страны? Ну, а у нас он, что тогда получается, в какой роли будет? Поэтому здесь нет ничего из ущемления прав, здесь всё по-честному, и, если хотите, это нужно было сделать давно», — заявил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о запрете госслужащим, муниципальным служащим, военным, губернаторам, дипломатам иметь двойное гражданство внес в Госдуму президент РФ. Запрет распространяется на должности, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне. Если перевести такого сотрудника на не подпадающую под действие новой нормы должность невозможно, он должен быть уволен. Инициатива внесена в рамках реализации новых положений Конституции РФ.

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