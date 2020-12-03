Париж, 3 декабря 2020, 11:54 — REGNUM Национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель призвал избранного президента США Джозефа Байдена встать на путь мира и остановить экономическую блокаду Кубы. Об этом он заявил в интервью Prensa Latina.
«Мы надеемся, что Байден встанет на путь к настоящему миру с Кубой, потому что во времена COVID-19 нам нужно положить конец напряженности и блокадам», — сказал Руссель.
По его словам, планете нужен мир для того, чтобы не обращать внимания на оказываемое санкционное давление и полностью сконцентрироваться на борьбе с пандемией коронавируса: «Нам не нужны ни блокады, ни войны — нам нужны совместные усилия, и это наш призыв к Байдену».