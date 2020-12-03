Нур-Султан, , 11:54 — REGNUM Специальную государственную или региональную программу переселения населения предложила разработать депутат сената Казахстана Айгуль Капбарова, сообщает 3 декабря издание InformBuro.

По её словам, в Северо-Казахстанской области сохраняются проблемы миграционного оттока, несмотря на государственные меры поддержки. Капбарова отметила, что с 2018 года из южных регионов на север переселились 5123 человека.

Вместе с тем за три года из Северо-Казахстанской области уехали 10 тыс. человек. За 20 лет в регионе закрыто около 300 школ, а количество учащихся начальных классов уменьшилось на 8 тыс. человек.

Сенатор отметила, что за последние пять лет из страны уехали 189 765 человек, а прибыли — 70 933 этнических казахов. Около 44% выезжающих за пределы республики — это молодые люди в возрасте от 15 до 34 лет.

В обращении на имя председателя правительства Казахстана Капбарова предложила создать специальный центр адаптации на уровне местных исполнительных органов, а также проработать конкретные механизмы предоставления жилья.