Тбилиси, , 11:58 — REGNUM Правительство Грузии представило на рассмотрение парламента проект бюджета на 2021 год, основной целью которого является борьба с распространением коронавируса и последствиями пандемии. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 3 декабря сообщил на совещании премьер-министр Георгий Гахария.

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«Бюджет сбалансирован, его основные цели: борьба с пандемией, целевая социальная помощь населению, помощь бизнесу и, конечно, подготовка экономики к посткризисному восстановлению», — сказал Гахария.

Он отметил, что проект бюджета составляли с участием представителей Международного валютного фонда (МВФ).

Стоит отметить, что ранее МВФ представил прогноз экономического развития Грузии на ближайшие годы. По расчетам международного фонда, в 2020 году ВВП Грузии сократиться на 5%, а в 2021 — вырастет на 5%.

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