Москва, , 11:53 — REGNUM Готовится новый законопроект о защите детей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это будет новый законопроект», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Работу над инициативой предполагается строить, «совместив и желание поддержать семью, и защиту ребёнка», рассказал он, нельзя разрывать — семью отдельно, ребёнка отдельно.

Он напомнил, что парламентариям предлагалось начать с разговора с родителями, с экспертным сообществом.

«Ну и, конечно, надо исходить из того, что семья — это и родители, и бабушка, дедушка, и близкие родственники, и ребёнок — это всё вместе. И поэтому, когда ребёнка изымают из семьи, тем более потом семья должна доказывать своё право на ребёнка, потому что его не только изъяли, но и лишили родительских прав — это недопустимо», — заявил Володин.

В будущем, надеется спикер Госдумы, будут более уже выверенные подходы, предложения в рамках законодательного регулирования этих вопросов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроекты, касающиеся изъятия ребенка из семьи в случае угрозы жизни и здоровью вызвали широкий общественный резонанс, их вернули авторам — сенатору Елене Мизулиной и депутату Госдумы Павлу Крашенинникову («Единая Россия»).