Москва, , 11:51 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Азербайджан для участия в параде 10 декабря «в честь победы в войне с Арменией в Нагорном Карабахе». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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"Президент Турции прибудет в Баку для участия в военном параде. Парад планируется на 10 декабря», — сказал собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск. Азербайджан назвал подписанный договор о прекращении огня капитуляцией Армении.