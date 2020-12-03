Вашингтон, , 11:57 — REGNUM Правила предоставления туристических виз для посещения США для членов Коммунистической партии Китая (КПК) и их ближайших родственников ужесточила администрация действующего американского президента Дональда Трампа. Об этом 3 декабря сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации журналистов издания, новые правила были введены 2 декабря и сразу вступили в силу. Согласно им, теперь члены КПК и их ближайшие родственники для того, чтобы поехать в туристическую поездку по США, смогут получать визу сроком только на один месяц пребывания с разовым правом въезда на американскую территорию. При этом до того такие визы были рассчитаны на десять лет.

Также указывается, что такие ужесточения касаются и других видов американских виз и, по данным газеты, затронут около 270 млн граждан Китая, включая 92 млн членов КПК в случае, если Госдеп США установит принадлежность китайского гражданина к Компартии КНР или тот окажется родственником члена КПК. По мнению NYT, данная мера «несомненно, еще более усилит напряженность в отношениях двух стран».

«По словам людей, ознакомившихся с новыми правилами, эти требования позволят американским правительственным чиновникам принимать решения относительно партийного статуса кого-либо на основе обращения за получением визы и собеседования с этим человеком, равно как и на основе представления чиновников о членстве в КПК», — говорится в материале газеты.

Кроме того, подчеркивается, что в результате данных мер будут непропорционально меньше затронуты высшие лидеры правительства и бизнеса Китая, чем миллионы членов китайской Компартии низшего уровня, вступившие в КПК для получения преимущества в различных сферах деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее палата представителей Конгресса США 2 декабря одобрила законопроект «О подотчётности иностранных компаний», значительно ограничивающий для таких компаний размещение акций на биржах в США.