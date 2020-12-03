Уфа, , 11:46 — REGNUM Министром строительства и архитектуры Башкирии назначен Рамзиль Кучарбаев. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Отмечается, что Рамзиль Кучарбаев родился в 1977 года в селе Гафурово Туймазинского района. Стал выпускником Октябрьского коммунально-строительного техникума и Уфимского государственного нефтяного технического университета. Начал свою трудовую деятельность в 1996 году каменщиком. С 2016 года по 2020 год занимал должность начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан». А в текущем году был назначен на должность первого заместителя председателя госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре, и.о. министра строительства и архитектуры региона.

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