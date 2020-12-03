Москва, , 11:32 — REGNUM Демарш в СБ ООН показал, что мир в Донбассе никому не нужен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Демарш ряда стран, в первую очередь США, Франции, Великобритании, в Совбезе ООН, где по «формуле Арриа» обсуждалась ситуация на Украине с участием представителей ЛНР и ДНР, демонстрирует пресловутые «двойные стандарты» и полную незаинтересованность Запада в реальном урегулировании на Донбассе», — заявил Слуцкий.

Навязывание однобоких политизированных трактовок событий на Юго-Востоке Украины и нежелание слышать вторую сторону конфликта — это путь к эскалации, а не нормализации, рассуждает парламентарий.

«Мир в Донбассе по-прежнему не нужен ни Киеву, ни его западным кураторам. Им выгодно поддерживать очаг напряженности вблизи российских границ, с помощью чего можно оправдывать любые геополитические провокации», — делает он вывод.

Неформальная встреча Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии» (названа в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который впервые организовал подобные встречи в ООН в 1992 году), была организована по инициативе России. Она проводилась в видеоформате.

Ранее представители Украины, Франции и Германии пытались блокировать проведение встречи и отказались принять в нем участие.

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